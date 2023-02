Squat de la rue Royaume – Une manifestation non autorisée nargue la police Après un cortège calme, des participants ont tenté de charger les agents, qui les ont repoussés. Aucune interpellation ni déprédation n’ont eu lieu. Chloé Dethurens Marc Renfer

Une manifestation non-autorisée en lien avec la tentative d’occupation du 8 rue Royaume a eu lieu ce vendredi soir dans les rues des Pâquis. MAGALI GIRARDIN

L’ambiance était électrique, ce vendredi soir aux Pâquis. Une manifestation non autorisée a sillonné le quartier pour dénoncer la spéculation immobilière et, notamment, le cas de l’immeuble du 8 rue Royaume, squatté puis évacué par la police la semaine dernière.

Le rendez-vous était donné sur le site Renverse.co, notamment, sur la place de la Navigation. De nombreux sympathisants ont répondu présent: sur place, environ 300 personnes, dont des élus de gauche et des associations, comme la Survap ou Solidarités Tattes. Blessé lors de l’évacuation du squat, l’élu de la Liste d’Union Populaire, Jean Burgermeister, est également présent. Dans la foule, on croise aussi deux ados, qui ont assisté aux événements de la semaine dernière et ont été «impressionnés».

Rapidement, la musique fait place aux discours. On dénonce les logements vides, les conditions de l’hébergement d’urgence, le suicide du jeune Ali Reza, le fait qu’à Genève, «de plus en plus de personnes dorment dans la rue». À quelques pas d’ici en effet, un couple de sans-abri est installé sur un palier de porte.

Amnesty International veille

Le cortège s’élance dans le calme jusqu’à la rue de Berne. Trois observatrices d’Amnesty International, ONG qui s’était inquiétée des «violences policières» survenues lors de l’évacuation, sont là pour «s’assurer que la liberté de manifester est respectée». Or, tout au long du parcours, la police est présente en force mais joue la discrétion. On croise peu d’agents en uniforme. Ceux que l’on repère, en tenue antiémeute mais sans casque, sont postés dans les rues adjacentes.

Mais peu avant 20 h, les manifestants, dont le parcours semble improvisé, décident de s’engouffrer dans la rue Royaume, adresse du squat éphémère de la semaine passée. Or, la police - qui bloque les rues débouchant sur l’immeuble vide par des agents et des fourgons - les avait prévenus avant le départ, a-t-on pu entendre sur place: pas question pour le cortège de rejoindre la rue de Lausanne et de bloquer le trafic de trams et de voitures.

Coups de pied aux policiers

Après quelques discours devant l’immeuble et des collages d’affiches, l’ambiance s’échauffe. Le front du cortège décide d’aller au contact des agents de police qui leur bloquent l’accès à la route de Lausanne. Ceux-ci enfilent leur casque, effectuent les sommations d’usage, font reculer les nombreux badauds au portable dégainé. Mais l’effet est vain: derrière leur banderole, des manifestants masqués, certains encagoulés, donnent du coup de pied et vont au contact, avec insultes et sifflements.

La police, restée en retrait jusqu’ici, les repousse. La banderole est arrachée. Le cortège finit par reculer et reprend sa route, direction la place des Grottes, après un second arrêt au beau milieu de la place de Cornavin. Une nouvelle banderole fait son apparition. Mais la manifestation prend fin vers 21 h comme elle avait commencé, dans le calme. La musique s’arrêtera peu après.

Contactée, la police cantonale confirme la présence d’environ 300 manifestants. Elle affirme ne pas avoir constaté de dégradation sur le parcours et n’avoir procédé à aucune interpellation.

Partis de la place de la Navigation, environ 300 participants se sont massés devant l’immeuble vide. MAGALI GIRARDIN

La mobilisation, «pour le droit au logement pour tout·exs» avait été convoquée suite à la tentative d’occupation de cet immeuble vide, et son évacuation par la force. L’intervention policière du 9 février a été dénoncée comme violente par plusieurs personnes présentes. Certaines ont rapporté avoir reçu des coups de matraque, dont un photographe de la «Tribune de Genève» et un député au Grand Conseil.

Bloqués à la rue de Lausanne, les manifestants ont fait face aux policiers. MAGALI GIRARDIN

