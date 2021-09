C’est vous qui le dites 24 septembre - Manifestations antivax, motos, «Drug checking», climat, Monthey

Motos

Proposer des espaces sécurisés

À propos de l’article intitulé «La Vallée monte les tours face aux motards»(«24 heures» du 18 septembre 2021).

J’aimerais réagir à cet article. Moi-même motard à mes heures perdues, j’aime venir raser le bitume du col du Mollendruz ainsi qu’au Marchairuz. Pencher dans les courbes m’est d’un bonheur sans pareil, et c’est aussi pourquoi j’ai acheté ma moto, afin d’en tester les capacités.

Si maintenant, en Suisse, on décidait enfin de créer un circuit, que ce soit motos ou voitures, je serais le premier à m’y inscrire, afin de tester les performances de ma bécane ou de ma voiture et de pouvoir me sentir en osmose avec mon engin sans mettre en danger autrui par mes réactions brusques et intempestives.