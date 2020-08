Trouver le bon chemin

Alain Berset revient sur le ski. Les stations fonctionnent et les remontées mécaniques aussi, moyennant le port du masque, dit-il. Mais on a vu que les stations peuvent être des vecteurs de contamination, on l'a vu en Autriche, souligne-t-il. Il faut donc des discussions sur tout ce qui entoure le monde des vacances de ski.

Mais la pression existe. Une station grisonne a déjà annoncé qu'elle n'ouvrirait pas, lance un journaliste. Alain Berset annonce qu'il y aura une coordination internationale mais cela ne suffira pas. Je serais heureux que l'on trouve un bon chemin pour les stations, en hiver comme en été. C'est ce que l'on vise mais on n'en est pas encore là.