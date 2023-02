Philippines – Manille permet à Washington d’accéder à d’autres bases militaires L’armée américaine aura accès à quatre nouvelles bases des Philippines «dans des régions stratégiques du pays», selon un accord annoncé jeudi.

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin à Manille le 2 février 2023. AFP

Les États-Unis et les Philippines ont dévoilé jeudi un accord permettant aux soldats américains d’accéder à quatre bases supplémentaires de ce pays d’Asie du Sud-Est qui cherche, comme son allié de longue date, à contrer la montée en puissance militaire de la Chine.

Washington et Manille ont convenu de l’extension d’un accord existant pour inclure quatre nouveaux sites «dans des régions stratégiques du pays», au moment où le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin effectuait une visite aux Philippines.

«Les Philippines et les États-Unis sont fiers d’annoncer leurs plans pour accélérer la mise en œuvre complète de l’Accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) avec la décision de désigner quatre nouveaux sites convenus dans des régions stratégiques du pays», ont déclaré des responsables américains et philippins dans une déclaration commune. Des pourparlers étaient en cours au sujet d’une éventuelle cinquième base, avait déclaré plus tôt un haut responsable philippin à l’AFP.

Resserrer les liens

Les deux pays sont alliés depuis plusieurs décennies en matière de sécurité, notamment par un traité de défense et un pacte de 2014, connu sous l’acronyme d’EDCA, qui permet aux soldats américains d’accéder à cinq bases philippines mais aussi d’y stocker des équipements et matériels militaires. Avec cette nouvelle annonce, les États-Unis auront accès à au moins neuf bases militaires des Philippines.

Cette annonce survient alors que les États cherchent à resserrer leurs liens avec Manille, distendus ces dernières années. L’ex-président philippin Rodrigo Duterte avait préféré se tourner vers la Chine au détriment de Washington, ancien colonisateur des Philippines, mais le nouveau gouvernement de Ferdinand Marcos Jr a souhaité inverser cela.

La réaffirmation de la position de Pékin à l’égard de Taïwan et la construction de bases chinoises en mer de Chine méridionale ont poussé Washington et Manille à renforcer leur partenariat. Compte tenu de la proximité de Taïwan et de ses eaux voisines, la coopération des Philippines constituerait un élément clé dans l’éventualité d’un conflit avec Pékin. Un général quatre étoiles de l’US Air Force a récemment pronostiqué qu’un tel affrontement pourrait se produire dès 2025.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.