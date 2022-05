La rencontre: Manolo Blahnik – Manolo Blahnik, pointure durable Le créateur de chaussures le plus célèbre au monde souhaiterait, à l’avenir, fabriquer moins de pièces, qu’on réparerait encore et encore. Il fête un demi-siècle de carrière et continue de travailler et de dessiner avec effervescence et passion. Eugenia de la Torriente

Manolo Blahnik: «Le débat actuel sur la circularité m’intéresse beaucoup.» GETTY IMAGES

Quand Manolo Blahnik parle, il est difficile de distinguer la fiction de la réalité. Non pas parce qu’il ment, mais parce qu’il mélange, dans son récit, ses souvenirs avec ceux de ses films préférés, et saupoudre, çà et là, ses références à une vie cinématographique de citations culturelles tellement sincères qu’elles paraissent être ses propres expériences.