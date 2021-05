Commerce – Manor ouvre sa boutique en ligne à ses partenaires La chaîne de grands magasins entend doubler son assortiment en ligne, sans constituer de stocks supplémentaires, avec sa plateforme manor.ch.

Manor vise d’ici la fin d’année l’intégration d’une centaine de marques et détaillants et 200'000 articles à sa plateforme. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le groupe de distribution Manor va ouvrir sa boutique en ligne à des prestataires externes. D’ici la fin de l’année, une centaine de partenaires viendront doubler l’offre actuelle, principalement dans les catégories mode, ménage et beauté, indique le groupe genevois.

«Avec la place de marché, qui est comparable à un modèle de concession en ligne, nous permettons à la fois aux entreprises de vente au détail et aux marques établies et émergentes d’obtenir un accès plus profond ou nouveau à l’attrayant marché de détail suisse», explique Stefan Wetzler, responsable du numérique chez Manor, cité mardi dans un communiqué.

Une centaine de marques

Cet élargissement de la plateforme manor.ch devrait permettre à la chaîne de grands magasins de doubler son assortiment en ligne sans constituer de stocks supplémentaires. L’expansion a commencé avec un douzaine de partenaires et plus de 20'000 produits, principalement dans le segment mode.

Manor, qui indique être en pourparlers avec 60 autres partenaires potentiels, vise d’ici la fin de l’année l’intégration d’une centaine de marques et détaillants et 200'000 articles.

Le partenaire technologique pour ce projet qualifié de stratégique est l’éditeur de logiciels français Mirakl, qui a participé à la mise en place des places de marché et des boutiques en ligne notamment de Maisons du Monde, Darty, El Corte Inglés, les Galeries Lafayette, Metro et Carrefour.

ATS

