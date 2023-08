Plusieurs enfants autistes n’ont pas encore de place à l’école pour la prochaine rentrée. Par manque de locaux et d’effectifs formés, l’Office médico-pédagogique (OMP) leur propose comme alternative une prise en charge à mi-temps dans un dispositif relais. L’association Autisme Genève regrette un manque d’anticipation. Interview de sa présidente, Elvira David-Coppex.

Nous avons déjà assisté à des rentrées mouvementées, notamment avec l’arrivée des enfants ukrainiens l’année dernière, mais jamais avec une telle ampleur. Depuis des années, l’OMP est débordé et annonce des listes d’attente. À la rentrée, on trouve des solutions, mais cela reste bancal.

Plutôt un manque d’anticipation. Cette situation est la conséquence d’une problématique plus vaste de l’ordre des chaises musicales: des élèves qui devraient être inclus en classe ordinaire avec un accompagnement sont orientés vers des classes intégrées (CLI). Ceux qui devraient bénéficier de ces CLI sont placés dans des classes spécialisées qui, débordées, peinent à remplir leur rôle: enseigner à des élèves dont le handicap nécessite un lieu adapté aux spécificités sensorielles et un accompagnement individualisé.

Le système devrait-il être plus flexible?

On continue à faire grossir l’OMP, un organisme qui ne devrait concerner qu’une faible partie de la population, la plus vulnérable. Sa mission unique devrait être d’offrir un contexte d’apprentissage aux élèves porteurs de handicap, pour leur permettre d’acquérir des connaissances et les amener vers l’autonomie. Et non pas débarrasser les classes ordinaires des élèves turbulents qui ont besoin qu’on leur clarifie les consignes.