Portrait de Mélanie Duparc – Manquer de souplesse, ce n'est pas son genre Directrice des relations internationales de la Ville de Lausanne, elle utilise notamment le sport pour tisser des liens autour de l'égalité hommes-femmes.

Dynamique et souriante, la jeune femme aime la politique active de terrain, les actions concrètes.

Elle arrive en souriant, robe flottant au vent tout juste domptée par une petite veste en jeans, casque de vélo sous le bras. On plaisante sur son nom et le lieu de rendez-vous, le parc Mon-Repos, elle rit poliment, elle s’y attendait forcément. «On peut presque dire que je suis du parc: je vis tout près d’ici et je m’y sens vraiment bien, explique-t-elle avec cet enthousiasme qui ne la quitte jamais. Je suis Genevoise et j’adore Lausanne, où je me suis installée après avoir rencontré mon mari.»

Née au bout du lac d’un papa portugais et d’une maman suisse alémanique, la fillette grandit les yeux tournés vers l’extérieur. Depuis petite, elle adore le brassage des villes, leur énergie, la variété de leurs habitants, les possibilités qu’elles offrent. «Mes parents ne sont pas de langue maternelle française, mais ils ont insisté pour ne nous parler que français à ma sœur et à moi. Ils avaient une vision très forte de l’intégration. C’est dommage, mais cela a contribué à rendre les langues étrangères aussi mystérieuses que désirables.»