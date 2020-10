Valais – Manuel pour reconnaître les plantes exotiques envahissantes L’Etat du Valais publie un manuel disponible en ligne pour permettre aux professionnels et au grand public de mieux reconnaître les espèces invasives.

Le document informe sur la manière et les bonnes périodes pour éradiquer ou contenir l’expansion des plantes et sur les précautions à prendre lors des interventions. Canton du Valais

Les plantes exotiques colonisent certaines surfaces et causent d’importants dommages. Pour reconnaître et gérer les plus problématiques d’entre elles, l’Etat du Valais a édité un manuel disponible en ligne.

La publication est destinée «aussi bien aux professionnels de terrains qu’au grand public», précise le service valaisan des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP) jeudi dans un communiqué. Le document informe sur la manière et les bonnes périodes pour éradiquer ou contenir l’expansion des plantes et sur les précautions à prendre lors des interventions.

Selon le SFCEP, les néophytes peuvent causer «de multiples et importants dommages»: évincer les espèces indigènes, causer des allergies, de l’asthme, des brûlures, intoxiquer le bétail, obstruer les cours d’eau, déstabiliser les rives ou encore envahir des cultures.

Le manuel, inspiré d’un document de Lucerne, sera envoyé aux communes et triages forestiers du canton, précise l’Etat du Valais. Il est également disponible en fichier au format pdf sur le site internet du SFCEP.

Vendues en jardineries

Les plantes exotiques envahissantes ont été introduites dans le canton par divers biais. «La Berce du Caucase par exemple, très mellifère, a notamment été plantée à une certaine époque par les apiculteurs qui n’en connaissaient pas encore les risques», explique Yann Clavien, chef de la section nature et paysage du SFCEP.

D’autres plantes comme le Buddleia sont encore vendues en jardineries, normalement avec une mention des risques à l’attention de l’acheteur. Mais la situation n’est pas idéale. «Des négociations sont en cours sur le plan fédéral et cantonal avec les jardineries pour tenter de trouver des solutions», précise Yann Clavien.

ATS/NXP