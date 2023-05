BD autobiographique – Maou raconte son adoption avec humour La Lausannoise a publié son quatrième album, où les personnages ont toujours un visage d’animal. David Moginier

Maou, quand elle se dessine, représente un visage de chat orné de longs cheveux bleus et posé sur un corps humain. Normal, c’est ainsi qu’elle illumine la bande dessinée de ses personnages animaliers, «pour montrer les choses sous un autre angle et surtout faire rire les gens». Meili Gernet, de son vrai nom, a eu droit à un vernissage à BD-FIL pour son 4e album, «Fleur de Prunier». Il raconte son adoption en Chine en 1989, forcément avec légèreté et humour, mais aussi avec sensibilité.

Ici, c’est sa mère adoptive, Annick, qui lui raconte l’aventure de son adoption. La belle «renarde» parisienne et son mari Francis ne peuvent pas avoir d’enfant, malgré des tentatives de procréation médicalement assistée. Le père de Francis est un des meilleurs sinologues français, et c’est par lui et sa femme que démarre l’idée chinoise, avec l’aide de leur réseau sur place.

Oui, Annick et Francis partent fin 1989 à Shanghaï y chercher un bébé qu’ils nomment Meili, ce qui veut dire «fleur de prunier» en chinois. La République démocratique vit toujours sous le règne de l’enfant unique, qui a conduit à la disparition de 15 millions d’enfants abandonnés, principalement des filles, puisque les parents leur préféraient des garçons. Maou le raconte à la fin de son roman graphique en noir et blanc, comme un contexte qui transparaît dans l’histoire de ces deux Européens perdus dans un monde qui les dépasse souvent, une administration à laquelle ils ne comprennent rien.

La graphiste lausannoise, sortie de l’ECAL, réalise aussi des vidéos numériques pour la RTS. Impliquée dans le collectif suisse La Bûche, qui réunit une centaine d’autrices de BD suisses, Maou expose aussi pas mal. Avec ce nouvel album, elle continue son chemin, s’inspirant de ses expériences pour ses productions, comme elle l’avait fait avec son travail chez Ikea ou dans une fédération sportive, ou son expérience d’écovolontaire en Méditerranée.

Le titre du 4 e album de Maou est «Fleur de prunier», soit la traduction de son véritable prénom, Meili. Antipodes

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il était également coresponsable de la rubrique des portraits et secrétaire général de la rédaction jusqu'à son départ à la retraite fin 2021. Plus d'infos @grizzlymog

