Mort du Pibe de Oro – Maradona faisait tout ce qu’il voulait, qu’à Dieu ne plaise Le coeur du gaucher argentin s’est arrêté net ce mercredi, après avoir tenu un rythme infernal pendant soixante ans. Ainsi fut le footballeur le plus odieux et divin de son époque. Christian Despont

Coupe du monde 1986, celle de toutes les prouesses pour Diego Maradona qui, de buts extraordinaires en chevauchées fantastiques, emmène l’Argentine vers le sacre mondial. keystone-sda.ch

Diego Maradona est mort à 60 ans, à l’âge où les «Pibe» font généralement de vieux beaux, moins excités et chahuteurs, moins peroxydés, moins fierots, pas assez naïfs ou bourrés (ou les deux) pour croire qu’un coeur gros peut courir partout, la gueuse, les banquets, le monde - le sien s’est arrêté net mercredi.

C’est jeune, soixante ans, mais c’est une gageure quand on a vécu mille vies, souffert milles morts, quand on a été le «Pibe de Oro»... Garçon en or, son petit nom en français. Garçon du taudis devenu veau d’or, footballeur de génie et objet d’une déification comme l’humanité en a très peu connue parmi ses vivants - et celui-ci en était un sacrément bon!