Wimbledon 2023 – Marc-Andrea Hüsler s’écroule Le Zurichois a laissé filer une balle de match sur la route d’une défaite mortifiante en cinq sets contre le Japonais Wanatuki. Mathieu Aeschmann - Londres

Marc-Andrea Hüsler ne verra pas le deuxième tour à Wimbledon. AFP

Patatras, Marc-Andrea Hüsler s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis de Wimbledon. Comme l’année dernière face à Hugo Grenier, le Zurichois (81e mondial) n’a pas su profiter d’un tirage au sort bienveillant pour remporter son premier match en tableau final de Grand Chelem. Malgré une balle de match, il a fini par baisser pavillon contre le «lucky loser» japonais, Yosuke Wanatuki (116e) 7-6 7-5 6-7 6-7 3-6.

Marc-Andrea Hüsler risque de s’en vouloir longtemps. D’abord de cette balle de match, à 5-4 dans la quatrième manche, qui a vu son passing de revers mourir deux centimètres dans le couloir. Ensuite de sa gestion de la fin du troisième set.

Alors que la partie avait été arrêtée à 5-2 pour le Japonais, le Zurichois revenait en effet sur le court avec des intentions claires. En recollant à 5-5, il avait réussi à transférer toute la pression sur les épaules de son adversaire mais gâchait sa belle entame d’une horrible double faute à 5-5 au tie-break.

Battu physiquement

À partir de là, le match se durcit. Et petit à petit, Yosuke Wanatuki gagnait la bataille de l’intensité. Plus tonique, plus agressif à l’échange, le Japonais semblait soudain prendre plus de place sur le terrain. Une impression logiquement confirmée par un break rapide dans la manche décisive.

En face, Marc-Andrea Hüsler tentait de réagir mais gâchait une balle de débreak en manquant une attaque de coup droit. La dernière chance du Zurichois venait de s’envoler. Battu physiquement, il venait de laisser passer une belle opportunité de retrouver Sascha Zverev - qu’il avait battu en Coupe Davis en février - sur un grand court de Wimbledon.

Mathieu Aeschmann - Londres

