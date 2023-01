Tennis – Marc-Andrea Hüsler tombe dans le piège du court No 3 Le Zurichois s’est incliné en cinq sets face à l’Australien John Millman.Par contre, la Biennoise Jil Teichmann a fait le boulot. Mathieu Aeschmann

Il suffisait de lire le programme de cette première journée de l’Open d’Australie pour savoir l’enfer qui était promis à Marc-Andrea Hüsler (ATP 51). Affronter John Millman (ATP 140) à l’heure de l’apéro sur le court No 3 de Melbourne Park, c’est la promesse d’un match de Coupe Davis, dans une ambiance de pub.

Le vétéran australien est le chouchou absolu de la frange la plus avinée et la plus cocardière du public local, celle qui accepte de faire la queue durant des heures, les bras pleins de bières, pour s’entasser dans les petites tribunes du court le plus bruyant du site. En résumé, jouer Millman sur le 3 c’est un peu comme se coltiner Benoît Paire sur le Simonne-Mathieu, une expérience aux frontières du match de tennis.

Parce qu’il a des nerfs d’acier et une très belle éducation, Marc-Andrea Hüsler a failli surmonter l’épreuve. Il a sauvé des balles de sets dans la première manche (0-5 au tie-break), en a gâché une dans la seconde puis s’est arraché pour remporter un second tie-break. Malheureusement, le Zurichois a ensuite perdu progressivement la bataille physique, laissant la foule exulter de bonheur. John «The Journeyman» Millman est toujours aussi dur à battre (6-7, 7-5, 6-7, 6-2, 6-3), surtout sur le court No 3 de Melbourne Park.

Jil Teichmann en contrôle

Jil Teichmann (WTA 33) a parfaitement su dompter la fougue de la Britannique Harriet Dart (WTA 96), lundi au premier tour de l’Open d’Australie (7-5, 6-1). Bien en jambes, la No 2 helvétique a fait travailler son adversaire, ne lui offrant jamais la même balle, pour passer l’épaule au bout d’une première manche disputée. Elle a ensuite imposé sa plus grande maîtrise. Mercredi, la Biennoise poursuivra son aventure face à la Chinoise Lin Zhu (WTA 87).

