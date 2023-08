Un baroudeur parti de l’arc lémanique – Marc Chervaz, l’entraîneur romand qui a défié Cristiano Ronaldo Cet été, le Lausannois de 40 ans est devenu coach assistant du bouillant Raja Casablanca. Où la passion se vit à 100 à l’heure et mène parfois en Arabie saoudite. Florian Vaney

Suisse, Sénégal, É tats-Unis, Maroc: le bagage de coach de Marc Chervaz se veut particulièrement multiculturel. Laurent de Senarclens/24heures

«Des supporters marchent le long de l’autoroute pour venir au match. Sur des kilomètres. Souvent parce que les camionnettes dans lesquelles ils s’entassent tombent en panne. Vous imaginez pareil sur l’A1 entre Genève et Lausanne?»

Bienvenue dans la réalité de Marc Chervaz. Un coup de fil avec un agent, deux autres pour convaincre l’entraîneur et le président, un dernier pour faire connaissance avec le coach des gardiens et hop: en quelques jours à peine, ce Lausannois de 40 ans intégrait en tant qu’assistant le staff du Raja Casablanca, l’un des plus prestigieux clubs du continent africain. C’était il y a deux petits mois. «Ressenti: deux ans!» sourit-il.

Aucun ras-le-bol dans son aveu. Marc Chervaz est un baroudeur, du genre à se nourrir de nouveautés. Ses passages au sein des académies du Lausanne-Sport et du Servette semblent remonter à une éternité. Six années au Sénégal et différents projets aux États-Unis, dont une collaboration avec Raphaël Wicky à Chicago, se sont depuis ajoutés à son CV. Elles ne l’empêchent pas de continuer à se faire surprendre et challenger par l’incertain monde du foot.

Les fervents fans du Raja Casablanca, club le plus populaire du Maroc. DR

Au Maroc donc, le temps se dilate. Dans sa réalité du moins. C’est l’effet du Raja. Depuis son arrivée, le compte Instagram de cet ancien junior du LS très vite passé au coaching a bondi de 800 à 11’000 followers. Prêts à lui envoyer les plus touchants mots d’amour comme les pires insultes. Il apprend sur le tard: s’habiller en rouge, c’est non. Jamais! «C’est la couleur du rival de la ville, Wydad. Récemment, un de nos joueurs a été surpris par des fans en train de déposer un ami devant le stade avant un match de Wydad. Ça a fait scandale. Quelques semaines plus tard, il quittait le club.»

Al-Nassr pour se mettre dans le bain

Les coutumes locales ne se présentent pas à lui progressivement: elles lui sautent à la gorge. Pareil pour la partie sportive. Le Raja, malgré ses 20 titres nationaux (12 championnats/8 Coupes) et ses deux Ligue des champions arabes, va mal. Il ne disputera pas la moindre compétition internationale cette année, faute à sa dernière saison délicate. Changement de présidence et de staff peu avant la fin du dernier championnat, feuille blanche posée sur la table. «À nous de la noircir. En sachant que deux défaites successives peuvent tout à fait nous coûter notre place», pose l’originaire de Collombey, qui a grandi en face de la Pontaise.

Un staff étranger à l’épreuve du feu L’entraîneur pour lequel œuvre Marc Chervaz à Casablanca a laissé une trace en Suisse. C’était à Saint-Gall, club que Josef Zinnbauer a mené entre 2015 et 2017. Lui est Allemand. Le directeur technique qui les côtoie à Raja vient de Belgique. L’entraîneur des gardiens? Portugais. «Oui, on est tous étrangers.» Une particularité très inhabituelle au Maroc. «Contrairement au championnat saoudien, qui s’est largement internationalisé très récemment, le football marocain possède une valeur locale, un intérêt local et un ancrage local énormes. Mais qui s’arrête en grande partie à ses frontières», détaille le technicien Lausannois. Un derby entre Raja et Wydad par exemple, c’est 45’000 personnes, pour autant qu’un des deux camps ne soit pas interdit de stade comme cela arrive parfois. Et ça fait un bruit fou. Ce qu’il faut comprendre? «C’est qu’on n’a pas le droit à l’erreur. On devra vite faire nos preuves.» Là où le football se veut universel, c’est qu’un club qui gagne est un club qui compte de bonnes chances de mettre tout le monde d’accord.

Quatre matches en dix jours à son arrivée, dont un bouillant derby remporté face à l’ennemi juré, ça aide à apprendre vite. Défier Cristiano Ronaldo aussi. Comment ça, Cristiano Ronaldo?

Al-Nassr, le club saoudien de la star portugaise, et le Raja Casablanca possèdent au moins deux points communs: appartenir au monde arabe et être considérées comme des équipes de premier plan dans leur pays. Cela veut dire qu’il existe une compétition pour les réunir: la Coupe arabe des clubs champions. Les Marocains en étaient les tenants du titre. Al-Nassr et sa légion de vedettes les épouvantails.

«Un de nos joueurs a été surpris en train de déposer un ami devant le stade avant un match de Wydad. Quelques semaines plus tard, il quittait le club.» Marc Chervaz, entraîneur assistant du Raja Casablanca

«Nos trois matches de groupes (ndlr: trois victoires) se sont joués devant 250 spectateurs. En quarts contre Al-Nassr, le stade était quasiment plein.» Premier défi, garder ses nerfs. Second défi, résister à l’intimidation. «J’ai connu pire en Afrique. Bien pire. Mais lorsqu’on a vu qu’on nous avait enlevé nos vélos du vestiaire, qu’un membre de notre staff s’était vu retirer son accréditation et que deux ou trois détails du même genre clochaient, il a fallu rester calme.»

Les fans du Raja Casablanca ont du talent et de l’inventivité. Ici, un montage inspiré de la série «Breaking Bad» mettant en scène Marc Chervaz et l’entraîneur principal, Josef Zinnbauer, avant le match face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. DR

Et les secrets de préparation de ce duel si particulier, alors? Déception. «Elle n’avait rien de différent des autres. Il fallait simplement se montrer vigilent sur certains points particuliers: ne pas montrer trop de respect, comprendre que Ronaldo ne court plus beaucoup mais que sa capacité à faire la différence demeure énorme. On aurait tout à fait pu gagner.» Mais le Raja a perdu, 3-1, contre le futur vainqueur de la compétition, après avoir encaissé l’ouverture du score de «CR7». Et Marc Chervaz a pu rentrer une petite semaine à Lausanne avant la reprise du championnat à la fin du mois.

«Une vingtaine de journalistes marocains nous ont suivis en Arabie saoudite. Ils peuvent se montrer très durs à l’égard du club. Mais les critiques sont restées modérées après ce match. Je crois qu’ils comprennent qu’il s’agissait d’une partie pas comme les autres, et qu’on est en train de bâtir quelque chose de cohérent.»

Son poste de travail dans le plus grand club du Maroc, où la passion peut si vite prendre de court la rationalité, en dépend. Sinon, ce vaste monde qu’il prend tant de plaisir à arpenter lui ouvrira d’autres horizons.

