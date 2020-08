Cyclisme – Marc Hirschi a fait frissonner le public français À Nice, le Bernois de 22 ans est passé à un cheveu de battre Julian Alaphilippe, au terme d’un week-end plein d’émotions. Robin Carrel, Nice

Alaphilippe (à droite) l’a emporté d’un peu moins d’une roue face au Suisse de la Sunweb. AFP

Il y a quelques jours, au terme d’une étape montagneuse du Critérium du Dauphiné, Marc Hirschi était tout sourire. Il avait passé la journée à l’avant et n’en revenait pas d’avoir franchi le dernier col hors catégorie en direction de Megève avec ce qu’il se faisait de mieux dans le peloton professionnel. Et bien dimanche, il est passé tout proche d’un exploit encore plus époustouflant. Le Bernois de l’équipe Sunweb a terminé deuxième d’une étape de montagne tracée en grande partie dans le département des Alpes-Maritimes, avec un final majestueux sur la promenade des Anglais.