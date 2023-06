Cyclisme – Marc Hirschi est champion de Suisse Le Bernois de 24 ans a gagné les championnats de Suisse sur route de Wetzikon (ZH), au terme d’un final haletant. Les Valaisans Antoine Debons et Simon Pellaud ont complété le podium. Robin Carrel Wetzikon

Premier titre national chez les pros pour Marc Hirschi. keystone-sda.ch

Deux fois sacré chez les juniors en 2015 et 2016, le coureur de l’équipe UAE a enfin arraché le sacre chez les grands. Hirschi s’est imposé au sprint, après que l’équipe Tudor a mis le feu toute la journée à un peloton déjà rincé par les émotions de la veille et la fête d’adieu à Gino Mäder, ainsi que par les 152 km au programme courus sous une forte chaleur.

Hirschi confirme ainsi qu’il est de retour à son plus haut niveau, lui qui a été freiné par les blessures ces dernières années et aussi au début de l’année 2023. Le Bernois a réglé au sprint un groupe de six coureurs, avec Stefan Küng et Mauro Schmid en son sein.

Sébastien Reichenbach (6e) et Pellaud ont longtemps cru lever les bras. Surtout ce dernier, déjà deux fois 2e de l’épreuve dans le passé, qui a été «sauté» à quelques encablures de l’arrivée. Le Valaisan a pourtant réalisé un nouveau numéro homérique, qui aurait mérité meilleur sort.

Plus tôt dans la journée, le Vaudois Robin Froidevaux avait pris les choses en mains, pour essayer de conserver un titre glané de haute lutte il y a un an. Il s’était échappé en compagnie de son coéquipier Roland Thalmann et de Fabian Lienhard (Groupama-FDJ). Derrière, malgré le marquage à la culotte des autres coureurs de la formation Tudor, on n’a jamais laissé ces échappés y croire et l’écart n’a pas dépassé les trois minutes.

À deux tours de la fin, leur avance est tombée d’un coup, sous l’impulsion, notamment, de Stefan Küng, qui espérait encore promener le maillot à croix blanche sur le prochain Tour de France. Mais le Thurgovien – seul de son pays à avoir sa place assurée sur la Grande Boucle pour l’heure – n’a rien pu faire face à l’immense supériorité numérique des cyclistes cornaqués par Fabian Cancellara et face à la pointe de vitesse de Hirschi.

