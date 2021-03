Espoir du cyclisme suisse – Marc Hirschi est revenu dans les pelotons pour confirmer son statut Le Bernois de 22 ans, transféré pendant l’hiver, a de grands objectifs pour la saison qui vient de débuter. Avec les Jeux olympiques en point de mire. Robin Carrel

Marc Hirschi porte désormais les couleurs de Team UAE. AFP

Le cyclisme suisse a déjà vécu un début de saison intéressant. Stephan Bissegger a gagné un contre-la-montre lors de Paris-Nice, Gino Mäder a frôlé la victoire dans la «Course au soleil» et seul Wout Van Aert a pu battre Stefan Küng dans le chrono de Tirreno-Adriatico. Et pourtant, l’Helvète le plus prometteur n’a même pas encore enfourché sa bicyclette. Alors, la pression vous est-elle mise par vos compatriotes, Monsieur Marc Hirschi?

«Non, les Suisses sont en forme et c’est davantage une motivation. Gino, Stephan, Stefan… C’est beau! Surtout que j’ai passé beaucoup de temps avec eux – notamment avec les deux premiers – sur la piste. J’ai été aussi à l’armée avec Mäder et Bissegger. Ce sont des amis, donc je me réjouis pour eux en tant que pote!» Le Bernois ne peut pas être jaloux, car il a dû attendre cette semaine pour enfin épingler un dossard à son maillot en 2021. La faute à quelques petits soucis hivernaux, qui l’ont retardé dans sa préparation.