Cyclisme – Marc Hirschi s'offre le Tour des Apennins Le Bernois de 24 ans est de retour à son meilleur niveau, après de nombreuses blessures qui ont freiné sa carrière. Cette fois, le coureur de l'UAE Team Emirates a levé les bras au terme des 198,5 km du Tour des Apennins, disputé entre Novi Ligure et Gênes. Robin Carrel

Le Suisse en action. AFP

Marc Hirschi a fait un vrai petit numéro, pour s'offrir sa troisième victoire de la saison, après celle fêtée sur le Tour de Hongrie (avec le classement général en prime), trois semaines auparavant. Le puncher suisse s'est imposé au sprint, devant l'Espagnol Cristian Rodriguez (Arkéa). L'Erythréen Henok Mulubrhan (Bardiani) et l'Italien Francesco Busatto (Intermarché) se sont battus pour la 3e marche du podium, à seize secondes de l'Helvète.

Rodriguez pensait sans doute qu'il avait fait le plus dur, quand il avait réussi à prendre une trentaine de secondes d'avance, dans la montée de la Madonna della Guardia, un vrai col de 9 km à 8%. Mais Hirschi a retrouvé toutes ses sensations en descente, a lâché ses compagnons d'échappée et a réussi à reprendre l'Ibère sur le plat, à 5 km de l'arrivée. Il lui a ensuite réglé son compte dans un sprint à deux.

Cette belle démonstration sur le Tour des Apennins est la dixième victoire en carrière du protégé de Mauro Gianetti. Le Suisse, qui ne devrait participer à aucun grand Tour cette saison, prouve que sa fracture de l'avant-bras droit, subie à la mi-février, n'est qu'un mauvais souvenir. S'il parvient enfin à enchaîner le vainqueur de la 12e étape du Tour de France 2020, et de La Flèche Wallonne, de la même année, postule à nouveau aux grands honneurs.



«Cette victoire (ndlr: la 30e de son équipe en 2023) est très spéciale pour moi, a dit le vainqueur du jour. Après la Hongrie, j’y suis allé tranquille et je me suis reposé, parce qu’il est important d’arriver frais sur une course comme aujourd’hui. J’avais de la confiance, après mes récentes courses. La dernière montée a été très dure et ça a été une sacrée poursuite pour reprendre Rodriguez! Passer la ligne, ça a été spectaculaire. Il y avait beaucoup de monde à l’arrivée et une superbe atmosphère.»

