Hommage – Marc Lamunière, fin de siècle Le patriarche, éditeur de presse, écrivain, batteur de jazz mélomane empli de mille ironies, s’en est allé à 100 ans. On l’a appris par un avis de décès publié dans des journaux qui furent les siens. Christophe Passer

Respecté par ses pairs, Marc Lamunière s’est éteint le 6 juillet dernier. Marcel Imsand - Archives

«On ne va pas jouer les étonnés.» C’était un mot de François Mitterrand, quand il évoquait le grand âge et forcément la mort qui rôdait alentour. Mitterrand, Marc Lamunière s’en était moqué un peu dans une délicieuse nouvelle, jadis, écrite dans un recueil au titre comme une leçon de vie: «Deuxième degré».

On ne va ainsi pas jouer les étonnés. Marc Lamunière, «Lamu», vieux commandeur d’à peu près tous ceux qui, en Suisse romande, ont un jour fait profession d’échotier dans la presse écrite, est mort discrètement à 100 ans, le 6 juillet, mardi dernier, et sa famille l’a fait savoir par un avis sobre dans «Le Temps», la «Tribune de Genève» et «24 heures», qu’il lisait encore tous les jours. C’est une journée de très bonne compagnie, le 6 juillet. Maupassant, William Faulkner sont aussi partis à cette date, en d’autres époques, ou João Gilberto. Et surtout Louis Armstrong, il y a pile cinquante ans, génie de ce jazz qui fut la mélodie de son âme, à Lamunière. On y reviendra.