Vie des partis cantonaux – Marc-Olivier Buffat, une présidence dans le tumulte Après avoir remis son tablier de patron des libéraux-radicaux vaudois, le député évoque cinq années de «travail considérable». Lise Bourgeois

Le désormais ex-président du PLR vaudois Marc-Olivier Buffat a été l’oreille des magistrats qui lui ont confié leurs doutes au moment de décider s’ils allaient remettre leur mandat. FLORIAN CELLA

Devenu président du PLR en avril 2018, l’avocat député Marc-Olivier Buffat, 61 ans, vient de passer le témoin à sa collègue Florence Bettschart-Narbel. Son règne aura été traversé par la pandémie, la succession des ministres Philippe Leuba et Pascal Broulis et, plus récemment, celle du sénateur Olivier Français. Des années où les élections communales, puis cantonales, ont braqué le regard du public sur le parti, dans l’attente des décisions personnelles des deux conseillers d’État, puis du conseiller aux États. Ce suspense a mis sous pression le patron du PLR et tendu les relations entre presse et représentants du parti.