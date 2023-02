Mondiaux de ski alpin – Marc Rochat: «Dire que seules les médailles comptent, c’est nul» Le skieur vaudois a connu passablement de galères avant de figurer pour la première fois, à 30 ans, sur la liste de Swiss-Ski aux Championnats du monde de Courchevel/Méribel. Il se livre. Rebecca Garcia Courchevel

Marc Rochat à l’œuvre. AFP

Alors que certains comme Daniel Yule en sont à leurs cinquièmes Mondiaux, Marc Rochat entame sa première compétition du genre au même âge. Et il est serein. «J’ai pris un petit bain chaud tout à l’heure, on est bien à Courchevel», lance le Vaudois avec bonne humeur.

Il ne vient pas pour y passer des vacances. Loin de là. «Je vais faire ma routine habituelle: me lever tôt, faire ma mobilisation et du vélo, me préparer physiquement, enchaîner quelques courses et m’assurer du choix de mon matériel», énonce-t-il.

La sélection helvétique en vue du slalom masculin qui clôturera les Championnats du monde. Swiss-Ski

Contrairement à de nombreux skieurs et journaliste pour qui seules les médailles comptent, Marc Rochat tire déjà satisfaction de sa présence. «Au final, ce discours de dire qu’il y a uniquement les médailles qui comptent, c’est nul pour moi. J’estime que le fait d’être là est déjà une belle victoire. Pour tout le monde, c’est un honneur de représenter son pays aux Championnats du monde.»

«Attention à un Rochat qui est libéré!» Marc Rochat

Un honneur qui vient récompenser des efforts démesurés. 15 ans de travail, sept opérations, un nombre d’heures incalculable dans des salles d’entraînements. «Il y a des moments de tout, de tristesse et très peu de moments de joie au final. Parce que les carrières sportives sont difficiles», explique le skieur.

Il ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour son coéquipier et ami, Luca Aerni, qui n’a, lui, pas été convoqué. «Je vais être le représentant de la Coupe du Wildhorn, rit-il, un peu amèrement. J’ai une pensée pour lui, c’est mon cher ami, mon plus vieil ami en ski. J’aurais préféré me battre ici avec lui aux Mondiaux.»

Quel est l’objectif ce dimanche? «Ouvrir le portillon, sincèrement! Bien sûr que les médailles sont importantes, mais le parcours que j’ai eu est plus important. Attention à un Rochat qui est libéré!» Qu’on se le dise.



Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.