Le mois des slalomeurs – Marc Rochat: «Je ne regarde pas les autres descendre» Le Vaudois participe au slalom de Garmisch-Partenkirchen ce mercredi. Il se dit serein et impatient avant cette épreuve qui lance un mois de janvier extrêmement chargé pour les skieurs techniques. Rebecca Garcia

Marc Rochat se dit confiant quant à la suite de sa saison. KEYSTONE/Anthony Anex

Fidèle à lui-même, Marc Rochat n’est pas inquiet. Le slalomeur a été éliminé en première manche du slalom de Val-d’Isère ainsi qu’en deuxième manche de celui de Madonna di Campiglio. Il a surtout pris du plaisir et s’est senti à l’aise, tant au niveau physique qu’avec son matériel. De bon augure pour un Vaudois serein et certain que les résultats suivront.