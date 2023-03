Marcel Blanc, conseiller d’État vaudois de 1978 à 1991, est décédé le 24 mars dernier. C’est avec une grande émotion que les membres de l’UDC vaudoise ont appris la nouvelle de son décès. Durant son mandat, il n’a eu de cesse de souligner l’importance centrale de l’agriculture au cœur de l’action politique.

Pur produit du terroir, enfant de la Broye «monté» à la capitale, Marcel Blanc a incarné dans sa personne et dans son œuvre un subtil mariage à la vaudoise, entre le bon sens terrien et les connaissances pointues de ceux qui concrétisent, au plus haut niveau dans notre canton, l’amour des lois.

Avant d’accéder au Conseil d’État, Marcel Blanc a été président du PAI de 1975 à 1978 et vice-président de l’UDC Suisse. C’est durant son mandat ministériel, en 1985, que le PAI devint l’UDC Vaud. Dans le droit fil de son prédécesseur PAI au Conseil d’État, Marc-Henri Ravussin, et de ses successeurs UDC Pierre-François Veillon puis Jean-Claude Mermoud, Marcel Blanc a gravi tous les échelons, de la ferme au Château, avec l’autorité que confère l’attachement à la terre et à sa terre natale.

«Carrière impressionnante»

Agriculteur à Brenles, il a été municipal puis syndic, député au Grand Conseil puis conseiller d’État; dans chacune de ses fonctions, l’homme est resté le même, ouvert, accessible. L’attachement à sa terre l’a conduit au grade de major d’artillerie, fonction qui n’était jadis notoirement accessible qu’aux seuls universitaires spécialistes en balistique.

Proche du conseiller fédéral Ogi

Marcel Blanc a mis ses compétences acquises au Château à la disposition de plusieurs institutions, entre autres auprès des NLFA (nouvelles liaisons ferroviaires alpines) à la demande du conseiller fédéral Adolf Ogi, de qui il était proche et avec qui il est toujours resté lié. Il a également présidé le conseil d’administration des TL ainsi que l’organe de répartition de la Loterie Romande.

Au-delà d’une carrière impressionnante au service de l’engagement public et politique, c’est toute une famille, une communauté villageoise et régionale qui pleure l’homme qu’elle a aimé.

L’UDC vaudoise présente ses condoléances émues à la famille de Monsieur Marcel Blanc. Notre parti salue la mémoire de son président honoraire en gardant le souvenir d’un homme fédérateur et invoque sur tous ses proches la consolation divine.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.