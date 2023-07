Athlétisme – Marcel Hug remporte son troisième titre mondial Le Thurgovien a réalisé un fantastique triplé sur la piste du stade Charléty à Paris. Après ses victoires sur le 5000 m et le 1500 m, il a décroché l’or mondial, lundi, sur le 800 m. Claude-Alain Zufferey

Victoires sur le 500 m, le 1500 m et le 800 à Paris lors de ces championnats du monde 2023. Marcel Hug et actuellement imbattable. Getty Images

Marcel Hug est tout bonnement phénoménal et d’une polyvalence incroyable. A 37 ans, il a décroché lundi soir sa troisième médaille d’or lors des championnats du monde de para athlétisme 2023, disputés à Paris.

Le Thurgovien s’est imposé lors du 800 mètres (catégorie T54). Il a bouclé les deux tours de piste en 1’29’’00, ce qui représente le record du championnat. En revanche, il n’a pas battu son record du monde réalisé le 23 mai dernier à Arbon en 1’27’’76.

Le Suisse n’a pas souhaité disputer une course tactique. Il a donné du rythme d’entrée de cause, se rabattant en tête. Il est passé aux 400 mètres en 45’58’’, mais c’est seulement dans la dernière ligne droite qu’il a produit son effort et qu’il a décroché tous ses adversaires. Le Koweïtien Faisal Alrajehi a pris la médaille d’argent (1’29’’61) et le Britannique Daniel Sidbury, la médaille de bronze (1’29’’72).

Lors de ces championnats du monde 2023, Marcel Hug avait déjà remporté l’or sur le 5000 mètres et sur le 1500 mètres. Il compte désormais 13 titres mondiaux et six médailles aux jeux paralympiques.



