Commune d’Épalinges – Marcel Regamey pourrait ne plus avoir de chemin à son nom Le Conseil communal a accepté de débaptiser la rue au nom du Vaudois aux écrits antisémites. À la Municipalité désormais de décider. Catherine Cochard

La plaque actuelle que le Conseil communal aimerait débaptiser. En 2015, elle avait déjà été modifiée pour que n’y figure plus la mention de «patriote et humaniste» sous l’intitulé de «Chemin Marcel Regamey». Florian Cella

C’est une affaire qui enquiquine Épalinges depuis déjà plusieurs années. Un de ses chemins a été baptisé Marcel Regamey, du nom de l’avocat, journaliste et fondateur de la Ligue vaudoise. L’homme est décédé il y a plus de quarante ans, mais son passé antisémite ne passe pas pour un certain nombre de Palinzards.