Monde post-Covid – Marcel Salathé veut que Berne garantisse «un air intérieur propre» Une organisation dont fait partie l’épidémiologiste de l’EPFL demande des mesures pour améliorer la qualité de l’air dans les espaces publics fermés. Etonam Ahianyo

Membre de l’organisation CH++, Marcel Salathé avait claqué la porte de la task force Covid en 2020. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Un plan d’action pour un air intérieur propre en Suisse. C’est ce que réclame à la Confédération CH++, une organisation de la société civile qui s’engage pour une plus grande efficacité de la politique et de l’administration suisses grâce à la technologie et à la science. «Pour une Suisse prospère, réactive et durable», comme le précise son site.