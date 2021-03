Assemblée des délégués de l’UDC – Marco Chiesa: «Nous voulons revenir à une vie normale» Le président de l’UDC a accusé samedi le Conseil fédéral de «pousser la Suisse à une ruine politique et financière» en raison des «confinements incohérents» décrétés face à la crise du coronavirus.

Marco Chiesa s’est exprimé samedi lors de l’assemblée des délégués de l'UDC qui a lieu sous forme numérique. Keystone/Jean-Christophe Bott

«Nous voulons revenir à une vie normale.» Le président de l’UDC Marco Chiesa a fustigé samedi les mesures du Conseil fédéral lors de son allocution à l’occasion de l’assemblée des délégués.

S’exprimant depuis Neuchâtel, il a accusé le gouvernement de «pousser la Suisse à une ruine politique et financière, de détruire des milliers d’emplois et de places de formation, de compromettre l’existence de branches professionnelles entières, de priver les Suisses de perspectives et de générer une dette monstrueuse sur le dos d’une génération entière». Et de pointer du doigt «la politique au marteau-pilon du Conseil fédéral avec ses confinements incohérents, qui non seulement détruit l’économie mais nuit aussi à la santé de la population».

Le président s’est aussi félicité de l’acceptation de l’initiative dite «anti-burqa», qui a vu «déchanter» les personnes «qui voyaient le déclin de notre parti». Il a aussi demandé de ne pas être naïf face aux avis qui prétendent que l’accord-cadre est «mort»: «Il ne faut pas cesser de nous battre contre cet accord.»

Prochaines votations fédérales

Concernant les prochaines votations fédérales, Marco Chiesa a appelé à la liberté de vote concernant le référendum contre la loi Covid-19. Il estime que celle-ci est surchargée et aborde des thèmes sans rapport entre eux comme «l’aide économique et la délégation de larges compétences décisionnelles au Conseil fédéral». Mais elle est aussi la base de l’aide économique aux personnes en difficulté, que l’UDC souhaite voir être indemnisées.

Concernant la loi sur le CO2, attaquée via référendum, le Tessinois la juge «inutile, onéreuse et absurde». Il trouve qu’elle impose aux ménages des coûts supplémentaires, soumet les entreprises à des procédures bureaucratiques, à une hausse des coûts de production et prétérite les populations rurales et périphériques qui ont besoin de leurs voitures.

Les délégués de l’UDC ont ont rejeté cet objet soumis au vote populaire le 13 juin par 120 voix contre 6 et 3 abstentions. Avant de se prononcer, les délégués ont assisté à un débat contradictoire sur ce référendum entre les conseillers nationaux UDC Christian Imark (SO) et la Vert’libérale Melanie Mettler (BE). Les arguments de la Bernoise n’ont pas fait mouche.

«Extrêmes et dangereuses»

Les deux initiatives anti-pesticides sont «extrêmes et dangereuses», selon Marco Chiesa. Elles «affaibliraient notre secteur agricole et notre approvisionnement en denrées alimentaires saines et régionales», en provoquant la hausse des prix des produits indigènes et donc l’augmentation des importations de produits «d’origine douteuse». Le président souhaite plutôt miser sur l’innovation technologique pour ménager les ressources.

Enfin, il se positionne en faveur du référendum contre la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Donnant l’exemple des attaques à Morges (VD) et à Lugano (TI), il a dit qu’on ne peut «fermer les yeux et faire comme si la Suisse pouvait échapper à tout terrorisme islamique».

ATS