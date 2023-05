Football – Marco Degennaro: «Maintenant, les bons problèmes arrivent à Yverdon» Grand artisan de la promotion en Super League qu’Yverdon Sport a validé mardi en tenant Aarau en échec (1-1), le directeur général peut savourer le moment. Avec calme. Et un œil déjà posé sur la suite. Florian Vaney

Marco Degennaro, dans l’ombre de la promotion d’Yverdon Sport. FLORIAN CELLA

Tout le public a explosé de joie au coup de sifflet final. Sauf vous, qui êtes resté particulièrement calme.

Il faut croire que je ne suis pas encore prêt à mourir pour un match de foot (rire). Mais c’est vrai. Il s’est passé tellement de choses durant les dernières minutes. Il faudra que je revoie les images, mais on était sans doute trop hauts sur le terrain à la fin. Aarau a eu deux ou trois grosses occasions qui m’ont fait très peur. Je ne l’ai peut-être pas montré, mais le dernier coup de sifflet de l’arbitre a été un grand soulagement.

À quoi les derniers jours, cette quête pour cet ultime point, ont-ils ressemblé?

Lorsque, durant toute la saison, on évoquait notre tranquillité d’esprit, l’idée qu’une promotion ne nous était pas capitale contrairement à d’autres équipes, c’était vrai. Mais il y a quelques jours, la donne a changé: oui, Yverdon Sport avait quelque chose à perdre. Quand il vous manque un point pour rejoindre la Super League, c’est impossible autrement. Ce virage a été rude à gérer. Puis il y a eu cette défaite 4-1 contre Stade Lausanne vendredi. L’équipe, et j’inclus tous les gens qui tournent autour, s’est montrée admirable pour réussir à effectuer ce dernier pas dans ce contexte. Ce n’était vraiment pas évident.

«Il y a quelques jours, la donne a changé: Yverdon Sport avait quelque chose à perdre»

C’est encore Brian Beyer, un joueur que vous étiez personnellement allé chercher à Bienne, qui a inscrit le but de la promotion.

Ce qui compte là-dedans, c’est que l’Yverdon Sport de cette saison est supérieur à celui de la saison dernière, même si le budget a été réduit. Parce qu’on a appris de notre première saison en Challenge League, qu’on a pu se séparer des joueurs qui ne nous convenaient pas et amener les profils qu’on avait cernés et dont on avait besoin. Sans Mario Di Pietrantonio, notre président qui nous a permis de réaliser tout ceci, rien n’aurait eu lieu. Et sans les quatre employés du secteur administratif, qui font le boulot de huit, on n’aurait jamais pu donner vie à ces idées.

Et maintenant qu’Yverdon Sport est officiellement promu…

… alors un wagon de bons problèmes se posent à nous. La première chose, c’est qu’il était capital d’être fixé quant à notre avenir pour pouvoir avancer. Désormais, on l’est. La semaine dernière encore, on a mené certaines discussions qui sont restées vagues à cause de notre futur incertain. Et puis, c’est lors de soirées comme celles-ci (ndlr: 4’500 spectateurs, record de la saison à Yverdon) qu’on se rend compte de l’importance de jouer à domicile. On va tout faire pour que le Stade municipal soit prêt le plus rapidement possible à recevoir des rencontres de Super League. Et d’ici-là, on remercie la Ville de Sion de nous mettre son stade à disposition.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.