Reportage au Montreux Jazz Festival – Marco Güntensperger, homme-orchestre du Stravinski Reportage dans le quotidien de Marco Güntensperger, où il faut satisfaire aux caprices de stars et aux exigences du public et résoudre des casse-têtes logistiques.

Au Montreux Jazz Festival, le producteur Marco Güntensperger est l’homme-orchestre de l'Auditorium Stravinski. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Gérer le matériel, le son, l’éclairage, la scène, les répétitions, les exigences des stars: le directeur de production Marco Güntensperger orchestre depuis 10 ans la préparation des concerts à l’Auditorium Stravinski pour le Montreux Jazz Festival (MJF). «Chaque jour, c’est un nouveau jeu de Lego à assembler», décrit-il.

Le Zurichois de 54 ans a commencé dans la branche en 1992 auprès de «Good News Productions», le plus gros organisateur de concerts de Suisse. «J’étais ami de longue date avec Claude Nobs. Il m’a demandé de travailler comme producteur pour le MJF, un an avant sa mort», raconte-t-il dans une interview accordée à Keystone-ATS.

Depuis 2013, le responsable s’occupe avec une équipe de 40 personnes de la planification technique et logistique des concerts au mythique Auditorium Stravinski, soit 31 pour cette édition. «Cette année, je n’ai pas participé aux quatre premières soirées, car j’étais en tournée avec Bruce Springsteen», poursuit celui qui s’occupe également des Rolling Stones.

Adapté à chaque groupe

Alors que ses collaborateurs montent un rideau bleu roi sur la scène, ouvrent les malles et étuis contenant le matériel des musiciens, Marco Güntensperger souligne que «chaque artiste qui joue ici bénéficie d’une organisation sur mesure».

«Et il n’y a qu’une journée pour le faire. Notre équipe rencontre celle du musicien ou du groupe vers 11h00. L’après-midi, place au réglage du son et aux répétitions. À 20h30, tout doit être prêt, peu importe la manière».

«C’est comme construire un nouveau Lego tous les jours», illustre le responsable. «Chaque soir, on démonte tout et on remonte le lendemain».

Tout un méli-mélo

Le matériel doit lui aussi être combiné, ajoute-t-il. Le MJF dispose d’un kit d’installation fixe en termes d’audio et d’éclairage. Mais chaque groupe apporte son propre équipement. «Nous devons calculer le poids, voir comment cela s’imbrique».

Il a fallu, par exemple, caser sur le plateau une monumentale structure gonflable (une énorme silhouette bien en chair couchée sur le côté, ndlr) pour le concert de Sam Smith. La veille, c’était un cheval de trois mètres de haut, extrêmement lourd, que l’équipe a dû installer pour le rappeur Lil Nas X, rit Marco Güntensperger.

Autre défi: le fait que deux groupes se succèdent chaque soir sur scène. «Le matériel du premier doit être intégré dans l’agencement du deuxième», explique celui qui est directeur de propre société de production Bullitt.

La production a dû installer une énorme structure gonflable sur la petite scène du Stravinski pour le concert de Sam Smith (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Exigences des stars

Les équipements, eux, arrivent dans de simples camionnettes ou dans d’énormes 40 tonnes, suivant l’artiste. «Situé au premier étage, l’auditorium n’est pas le lieu le plus facile, question logistique», relate le quinquagénaire: des tonnes de matériel doivent être acheminées par un vieil ascenseur fatigué.

Quant aux instruments, certains veulent les leurs, d’autres prennent le matériel du Stravinski. «Nous avons par exemple un excellent coordinateur qui s’occupe uniquement des pianos», poursuit le producteur. Pour les concerts de Chilly Gonzales et Sofiane Pamart, il a dû faire venir d’Allemagne des pianos extrêmement précieux, très lourds, de près de 5 mètres de long d’une marque germanique très rare, narre-t-il.

Enfin, certains artistes veulent répéter ailleurs, à l’instar cette année de Sam Smith, qui donnait à Montreux le premier concert de la tournée: le Britannique a voulu répéter au Casino, avec la même configuration que sur scène. Idem pour Jon Batiste dans un hôtel de la place.

Prince hyper perfectionniste

La production doit également répondre aux exigences des stars, aussi folles soient-elles, sur scène, comme dans les loges ou en matière de nourriture, de vin, de sofa ou d’habillement, décrit-il. Elle s’occupe également de sécurité, en partenariat avec celle des artistes.

Interrogé sur une anecdote qui l’a marqué, Marco Güntensperger évoque Prince. Lors de son dernier passage à Montreux, où il jouait deux soirs de suite, il a voulu voir l’intégralité de l’enregistrement de son premier concert.

«Jusqu’à 4 heures du matin, nous avons passé en revue chaque plan. Hyper perfectionniste, il dictait à son assistant des corrections pour le lendemain, demandant», ah ici plus de lumière, ah, ici plus de bleu. «C’était fou», glisse-t-il, avant de filer organiser la suite de la journée.

ATS

