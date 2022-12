Ski alpin – Marco Odermatt charge la FIS et son programme «idiot» Après le géant de Coupe du monde de Val d'Isère ce samedi, la jeune star nidwaldienne va enchaîner avec un programme démentiel en Italie qu’il juge «idiot». Brice Cheneval

Marco Odermatt s’est ouvertement plaint de la programmation de la Fédération internationale de ski. AFP

Revenu lundi de la tournée nord-américaine, Marco Odermatt se pose en favori du géant de Val d'Isère, ce samedi, avant de disputer cinq courses en cinq jours à partir de jeudi prochain en Italie. Le Nidwaldien de 25 ans, tenant du titre du gros globe de cristal, doit participer aux entraînements officiels mardi et mercredi puis à une descente jeudi à Val Gardena, reprise après l'annulation d'une course à Beaver Creek (Colorado), avant un Super-G et une autre descente dans la même station. Les deux jours suivants, il doit faire face aux deux géants prévus à Alta Badia.

«C'est un sacré programme, surtout après trois semaines en Amérique du nord. J'ai eu deux jours d'entraînement et on doit directement enchaîner, a expliqué Odermatt. J'essaie de garder un maximum d'énergie. Je trouve ça complètement idiot de la part de la FIS (ndlr: Fédération internationale de ski). Planifier un tel enchaînement, c'est ne pas penser à la sécurité. Il y a pourtant un comité de sécurité! Ce n'est évidemment pas idéal.»

«Planifier un tel enchaînement, c'est ne pas penser à la sécurité» Marco Odermatt, à propos de la programmation de la Fédération internationale de ski

Le nouveau cador du ski mondial, champion olympique de géant en février à Pékin, a réussi une superbe tournée américaine avec une victoire (Super-G) et une 3e place (descente) à Lake Louise (Canada) puis deux deuxièmes places (descente et Super-G) à Beaver Creek (Colorado). Il reste sur dix podiums consécutifs en Coupe du monde et mène au classement général, de 40 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui a préféré faire l'impasse sur Val D'Isère.

