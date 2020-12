Ski alpin – Marco Odermatt dans la cour des géants Le Nidwaldien a remporté le deuxième géant de Santa Caterina. Il s’est imposé en patron et a conforté son dossard rouge de leader. Loïc Meillard encore une fois au pied du podium. Sport-Center

Marco Odermatt hurle sa joie après avoir franchi la ligne d’arrivée. AFP

La Suisse attendait une victoire en Coupe du monde de géant depuis mars 2011 et un succès de Carlo Janka. Comme pressenti, c’est Marco Odermatt qui a brisé cette longue disette dans la discipline, ce lundi sur les pentes de Santa Caterina.

Impérial, le Nidwaldien de 23 ans n’a pas craqué, malgré la pression du maillot rouge de leader de la discipline porté sur les épaules et le fait de devoir s’élancer en dernier sur le second tracé. Un an et un jour après son premier succès en Coupe du monde en super-G à Beaver Creek, le Nidwaldien a écrasé la concurrence, s’imposant devant Tommy Ford (2e à 73 centièmes) et Filip Zubcic (3e à 75 centièmes, alors qu’il ne pointait qu’à la 21 place après la première manche!).

En course pour un podium après la première manche, le très régulier Loïc Meillard a dû se contenter d’une nouvelle quatrième place, comme samedi. Le skieur d’Hérémence a échoué à trois centièmes du podium et doit maudire la faute commise sur le bas du tracé en premier manche, alors qu’il était au contact d’Odermatt.

Seulement 23e de la première manche, Justin Murisier n’a pas réussi des miracles sur un tracé assez plat qui ne lui a décidément pas convenu, et a terminé loin des meilleurs (22e à 1’’94). Le Bagnard, fou de rage samedi après sa 25e place, ne gardera pas forcément un bon souvenir de la station de Santa Caterina.

Excellent vingtième pour son deuxième départ en Coupe du monde de géant, Daniel Yule n’a pas trouvé le bon rythme sur le second tracé, disputé dans de plus mauvaises conditions météorologiques, et a dû se contenter de la 24 place finale.