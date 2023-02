Mondiaux de ski alpin – Marco Odermatt est champion du monde de descente! Le prodige nidwaldien n’avait jamais gagné une descente en Coupe du monde. Il a ouvert son compteur dimanche, lors de celle des Mondiaux. Le scénario rêvé. Jérémy Santallo

La joie de Marco Odermatt dans l’aire d’arrivée de Courchevel, dimanche. AFP

Il se savait sous pression après sa décevante 4e place en super-G alors lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, Marco Odermatt a laissé sortir toutes ses émotions. Il y a eu des cris de délivrance et des poings serrés puis pointés vers le ciel de soulagement, comme s’il savait déjà que l’or mondial ne pourrait pas lui échapper lors de cette descente des Mondiaux de Courchevel/Méribel. Le skieur nidwaldien était parti avec le dossard No 10 donc la course était très loin d’être finie. Sauf que la manche qu’il venait de livrer disait tout le contraire.

Pendant une minute quarante-sept secondes et cinq centièmes, Odermatt a fait preuve d’un engagement extrême, tendant les lignes en prenant des hauteurs folles et en se réceptionnant avec brio après les longs sauts proposés par cette exigeante piste qu’est L’Eclipse, entre ombres et lumière. Certains des rivaux du prodige suisse ont parfois eu de la peine à tenir sur leurs skis, à l’instar du grand favori norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Quand il a vu que son numéro d’équilibriste avait relégué son ami à 48 centièmes, «Odi» a bondi de son fauteuil de leader.

Lui qui n’avait jamais remporté une descente en Coupe du monde de sa jeune carrière, mais était monté huit fois sur le podium, a choisi celle des Mondiaux pour ouvrir son compteur, devant Kilde donc et Alexander Cameron (+0’’89). Champion du monde en titre, Vincent Kriechmayr n’est que 11e, juste devant Justin Murisier et Niels Hintermann. Les deux Suisses ont terminé avec le même chrono (1’48’’28) et le Romand a rendu la confiance que lui ont donnée ses entraîneurs. L’espoir fribourgeois Alexis Monney a fini à un joli 17e rang (+1’75).

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.