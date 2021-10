Reprise du ski alpin à Sölden – Marco Odermatt est prêt et le fait savoir Le skieur de Nidwald a confirmé sur la neige ses grandes ambitions en remportant le géant d’ouverture de la Coupe du monde en Autriche. Sylvain Bolt Sölden

Marco Odermatt a pu célébrer un premier succès suisse à Sölden depuis 2009. KEYSTONE

La reprise du cirque blanc à Sölden comporte toujours son lot d’interrogations. Marco Odermatt se disait en parfaite forme pour attaquer la saison, autant mentalement que physiquement. Dimanche, sur une neige agressive, il a assuré en première manche avant de se montrer très solide sur le deuxième tracé.

La victoire a un parfum de revanche pour le Nidwaldien, battu de cinq centièmes sur la même piste un an plus tôt. «Cette fois, le chrono a été en ma faveur et j’ai réussi à faire la différence au niveau du feeling sur la neige. Commencer la saison aussi fort est incroyable», se félicitait le skieur de 24 ans, très soulagé d’avoir amené la preuve par l’acte de son état de forme ressenti.