Sports d’hiver – Marco Odermatt illumine la première «Swiss-Ski Night» Le phénomène nidwaldien a remporté deux des neuf «awards» décernés vendredi soir à Zurich. Jasmine Flury et Alexis Monney ont également été plébiscités. Chris Geiger

Marco Odermatt a logiquement été récompensé pour son incroyable saison. Swiss-Ski

Le premier gala des sports de neige organisé vendredi soir à Zurich par Swiss-Ski a fait la part belle au ski alpin. Au cours de cette «soirée glamour», intitulée «Swiss-Ski Night by Sunrise», neuf «awards» dans six catégories distinctes ont été attribués. Sans surprise, la star de la soirée a été Marco Odermatt.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde et de deux titres mondiaux (descente et géant) en février dernier à Courchevel et Méribel, le Nidwaldien de 25 ans a logiquement été désigné athlète masculin de l’année. Le skieur de Beckenried s’est également vu décerné le prix du public – en d’autres termes, le «Fan Award».

Championne du monde de descente, Jasmine Flury a été élue «athlète féminine de l’année». Swiss-Ski

Chez les dames, Jasmine Flury a été élue de justesse «athlète féminine de l’année». La Grisonne doit ce titre à son incroyable performance aux Championnats du monde, où elle avait remporté la médaille d’or en descente à la surprise générale.

À noter encore le prix remporté par le Fribourgeois Alexis Monney. Le jeune skieur de 23 ans a été nommé «rookie de l’année» pour le ski alpin. Une reconnaissance qui récompense notamment son premier top 10 en Coupe du monde obtenu lors de la descente de Wengen en janvier dernier.

Alexis Monney avec son trophée de «rookie de l’année», dans la catégorie «ski alpin». Swiss-Ski

Le palmarès Afficher plus Alpine Rookie de l'année: Alexis Monney, ski alpin Nordic Rookie de l'année: Alessia Laager, biathlon Freestyle Rookie de l'année: Nick Pünter, snowboard freestyle Coach Award: Helmut Krug, ski alpin Hidden Hero Award: Florence Koehn & Team, Landing Bag Leysin Social Media Award: Ramon Zenhäusern, ski alpin Athlète féminin de l'année: Jasmine Flury, ski alpin Athlète masculin de l'année: Marco Odermatt, ski alpin Fan Award: Marco Odermatt, ski alpin

