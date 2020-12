Ski alpin – Marco Odermatt: «J’étais quand même plus nerveux que d’habitude» Vainqueur du géant de Santa Caterina lundi, le skieur suisse est le premier helvète à s’imposer dans cette discipline depuis Carlo Janka en 2011. Le Nidwaldien est revenu sur son exploit quelques minutes après avoir franchi la ligne. Sylvain Bolt

Marco Odermatt a remporté son premier succès en géant à Santa Caterina. AFP

Marco, comment vous sentiez-vous dans le portillon de départ de la deuxième manche?

C’était quand même un sentiment très spécial, complètement inédit, de me retrouver avec ce maillot de leader de la discipline. J’ai essayé de faire abstraction du maillot rouge. Et c’était la première fois que je m’élançais en dernier, j’étais quand même plus nerveux que d’habitude dans le portillon de départ.

Entre votre première victoire en Coupe du monde, lors du super-G de Beaver Creek le 6 décembre 2019 et cette première en géant, laquelle est la plus belle?

Je pense qu’elles sont complètement différentes. L’année passée, la victoire en super-G était une totale surprise. Avec mon dossard numéro deux, j’avais dû patienter dans le fauteuil de leader toute la course et c’était quand même plus agréable qu’aujourd’hui (rires). Là, il y avait beaucoup de pression après avoir gagné la première manche et ma prestation d’ensemble a été encore un cran au-dessus.

Vous êtes désormais solide leader, à 23 ans, de la Coupe du monde de géant…C’est un sentiment très agréable, ça m’amène de la motivation mais aussi certainement un peu de pression pour les prochaines courses. Et la saison est encore longue. Mais je me réjouis déjà de m’élancer à Alta Badia avec ce maillot rouge.

Et on ne vous demandera plus lequel au sein de votre groupe de géantistes deviendra le successeur de Carlo Janka, dernier suisse à s’être imposé dans la discipline en 2011…

Oui, ça vous fera surtout une question en moins pour vous, journalistes (il rigole). Là, désormais, la réponse a été apportée.

«J’ai désormais acquis une certaine confiance en géant, je sais que je n’ai plus besoin de chaque fois tout risquer à 100% en première manche»

Cette piste assez plate de Santa Caterina vous a bien convenu, avec une troisième place samedi et ce premier succès dans la discipline lundi…

Oui, c’est vrai que la pente est plus plate qu’à Adelboden ou à Alta Badia. Ici, il faut toujours pousser pour amener de la vitesse, mais tout en restant sur la ligne. D’autant plus qu’il a beaucoup neigé lors de ces deux géants et il ne fallait pas trop sortir dans cette «poudreuse». J’ai bien réussi à le faire et je suis très heureux.

«Cela aurait vraiment été magnifique de fêter un doublé et il n’a pas manqué grand-chose.»

La Suisse est désormais l’équipe à battre en géant, avec Loïc Meillard qui n’est pas loin derrière…

Oui, c’est clair. Mais il faut aussi compter sur Gino (ndlr: Caviezel) qui a malheureusement eu un peu de malchance ici à Santa Caterina. En ce moment, on est très très fort! Et puis c’est dommage pour Loïc (ndlr: Meillard), qui a terminé deux fois quatrième ici. Cela aurait vraiment été magnifique de fêter un doublé et il n’a pas manqué grand-chose. Si on continue à travailler comme cela, des doublés peuvent bientôt arriver…

Vous allez maintenant déjà débuter votre saison en vitesse à Val-d’Isère le week-end prochain…

Oui, je vais aller à Val-d’Isère et y participer aux entraînements de descente. Si je me sens à l’aise, je disputerai la descente de samedi et de toute façon le super-G de dimanche. J’ai désormais acquis une certaine confiance en géant, je sais que je n’ai plus besoin de chaque fois tout risquer à 100% en première manche pour être bien placé. Du coup, ça me libère et m’amène de la sérénité.