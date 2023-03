Objectif 2000 points – Marco Odermatt perd une bataille, mais pas encore le record Le Nidwaldien, seulement 15e de la descente ce mercredi à El Tarter, va devoir réussir de gros résultats en super-G (ce jeudi) et en géant (samedi) s’il entend effacer Hermann Maier des tabelles. Christian Maillard - El Tarter (Andorre)

Marco Odermatt écarte les bras: a-t-il perdu plus qu’une descente ce mercredi? KEYSTONE/MARCO TROVATTI

Même s’il avouait la veille qu’il n’en faisait pas une obsession, sa moue dans l’aire d’arrivée était plus explicite qu’une longue diatribe. Marco Odermatt a peut-être compris, avec ces températures printanières, qu’il a peut-être perdu plus qu’une course, ce mercredi à El Tarter. «Ce n’est pas avec de tels résultats que je vais battre le record!» a soupiré le meilleur skieur de la planète. Le record, c’est celui, masculin, d’Hermann Maier, qui avait obtenu, il y a vingt-trois ans, 2000 points. On ne parle pas des 2414 points de Tina Maze en 2014, qui était capable dans une autre époque de gagner en un hiver dans les quatre disciplines.