SKI ALPIN – Marco Odermatt peut encore rêver de Coupe du monde Le Nidwaldien remporte le super-G de Saalbach, son troisième succès en Coupe du monde et le deuxième dans la discipline. Beat Feuz est quatrième et Alexis Pinturault seulement 12e. Christian Maillard

On l’attendait tout devant pour venir chatouiller encore un peu plus les pieds d’Alexis Pinturault et il n’a pas raté son virage. Rarement décevant, Marco Odermatt, qui rêve de détrôner le Français en tête du général, a été phénoménal dans ce super-G de Saalbach-Hinterglemm. Le Nidwaldien, qui s’était déjà imposé dans cette discipline la saison dernière à Beaver Creek, a survolé cette épreuve avec maestria. Il s’agit de son douzième podium en Coupe du monde et sa troisième victoire, la deuxième de la saison après son succès cet hiver en géant à Santa Caterina.

Marco Odermatt était en démonstration ce dimanche à Saalbach. Getty Images

Kriechmayr doit attendre les finales

Grand talent du ski suisse, coureur d’instinct, l’ex-sextuple champion du monde junior a rendu une copie quasi parfaite sur le tracé autrichien. Quelle démonstration du champion! Après son cinquième rang samedi en descente, l’Helvète de 23 ans a laissé derrière lui le surprenant niçois Matthieu Bailet, deuxième à 62 centièmes. lequel a privé ce dimanche, juste derrière lui, le double champion du monde Vincent Kriechmayr, victorieux la veille en descente, du globe de la spécialité. Il devra encore attendre…

Cinquième (derrière le tout aussi surprenant Raphaël Haaser), dans une discipline qu’il ne maîtrise plus trop depuis certaines saisons, Beat Feuz a complété son beau week-end après sa deuxième place de samedi en descente. Il a surtout donné encore un petit coup de pouce à Marco Odermatt en repoussant au… douzième rang Alexis Pinturault qui ne possède plus que 89 points d’avance en général avant le géant de Kranjska Gora et les finales de Lenzerheide où Loïc Meillard, éliminé ce dimanche, aura à cœur de se mêler à ce duel. Quelle belle fin de saison…