Ski alpin – Marco Odermatt rappelle qui est le patron en Andorre Au lendemain de son raté en descente, le Nidwaldien a remporté le super-G des finales. Il devra finir au moins 3e samedi en géant pour battre le record d’Hermann Maier. Jérémy Santallo

Marco Odermatt dans l’aire d’arrivée du super-G jeudi. AFP

Maître dans l’air du rebond, Marco Odermatt s’est parfaitement ressaisi jeudi midi en remportant le super-G des finales de Coupe du monde de Soldeu. Au lendemain de sa 15e place en descente – sa plus mauvaise performance de la saison, il n’avait jamais fait moins bien que 7e – le prodige nidwaldien a surclassé la concurrence et devancé l’Autrichien Marco Schwarz de 29 centièmes et son rival norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 71 centièmes.

Sur la piste Aliga à El Tarter, le double vainqueur du classement général et donc du grand globe de cristal a construit son succès sur le milieu du tracé, en créant sans cesse de la vitesse jusqu’à être flashé à plus de 103 km/h avant la partie finale. C’est la douzième victoire de l’hiver pour «Odi» en Coupe du monde et le dixième succès en super-G de sa carrière, lui qui a remporté cette saison le petit globe de la spécialité, tout comme celui du géant.

Avant le géant de samedi, une discipline dans laquelle il est champion du monde, le meilleur skieur du cirque blanc est dans une position idéale pour battre le record masculin de points établi il y a 23 ans par l’Autrichien Hermann Maier (2000 points). Avec les 100 points de sa victoire du jour, Odermatt compte désormais 1942 unités à son compteur personnel. Il lui faudra terminer au pire 3e ce week-end pour écrire une nouvelle page d’histoire.

«Ces chiffres sont fous, surtout dans une discipline aussi difficile, a réagi le Suisse au micro de la FIS, alors qu’on venait de lui rappeler qu’il était monté sur les huit podiums du super-G cet hiver (ndlr: six victoires, une 2e place et une 3e place). C’était déjà un rêve de gagner un globe, peu importe la discipline. Alors après le général deux fois et le géant la saison passée, c’est extraordinaire d’en avoir un aussi en vitesse.»

Afficher plus Derrière Odermatt et son chrono de référence (1’23’’91), le premier Suisse figurant au classement du super-G se nomme Justin Murisier (+1’’12). Gino Caviezel est 13e (+1’’42), Loïc Meillard 16e (+1’’76), Livio Hiltbrand 17e (+1’’98) et Stefan Rogentin 18e (+2’’00).

