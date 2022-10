Ski alpin – Marco Odermatt reprend là où il s'était arrêté Le Nidwaldien, détenteur du gros globe de la Coupe du monde, a marqué son territoire d'entrée. Il a dominé la 1re manche du géant d'ouverture à Sölden de la tête, des épaules et des skis. Robin Carrel

Le Suisse en action. AFP

Le Suisse de 25 ans avait regretté ne pas avoir eu assez d'entraînements dans la discipline avant de poser ses lattes sur le glacier autrichien? La classe n'a pas besoin de pratique pour parler. Marco Odermatt a écrasé la première manche de la saison 2022/2023 presque facilement. A confirmer dès 13 heures.

Comme souvent, l'Helvète est parti vite, avant d'accélérer, pour terminer très fort. Il s'élancera sur le deuxième tracé avec une avance confortable sur le Norvégien Lucas Braathen, à plus de quatre dixièmes, et la bagatelle de 69 centièmes sur le Slovène Zan Kranjec.

Manuel Feller (Aut/à 0''89) et Henrik Kristoffersen et ses nouveaux skis (Nor/à 0''95) sont encore plus loin. Alexis Pinturault (Fr) est quant à lui à plus d'une seconde.



Loïc Meillard, auteur d'un excellent début de parcours, s'est faufilé au milieu de la meute des poursuivants, avec un prometteur quatrième chrono, à 81 centièmes de son chef de file. De quoi entrevoir un éventuel podium en début d'après-midi. Ca a été plus compliqué pour le Grison Gino Caviezel, largué à 1''70.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.