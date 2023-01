Ski alpin – Marco Odermatt signe un retour triomphant à Cortina d'Ampezzo Après quelques jours de repos pour soigner son genou, le Nidwaldien a remporté le super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie), ce samedi. Une bonne opération dans l’optique du gros Globe.

Marco Odermatt a obtenu dans les Dolomites sa 18e victoire en Coupe du monde. AFP

Premier entraînement mercredi, victoire ce samedi. S’il existait des doutes sur l’état de forme de Marco Odermatt, ceux-ci sont levés. Le Nidwaldien a dominé le super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie) pour son retour à la compétition. Touché au genou lors de la première descente de Kitzbühel, le 20 janvier, le tenant du gros Globe avait renoncé au géant de Schladming en milieu de semaine.

Dans la station des Dolomites, il s’est élancé avec le dossard No 14 et a réalisé une course pleine d’assurance sur un tracé piégeux. Il a franchi la ligne d’arrivée avec 35 centièmes d’avance sur son principal concurrent au classement général, Aleksander Aamodt Kilde. L’Italien Mattia Casse complète le podium (+0’’49).

Marco Odermatt renoue avec la victoire, trois semaines après celle obtenue en géant à Adelboden. Presque une éternité au vu des standards auxquels il nous a habitués. Ce septième succès de la saison - le 18e de sa carrière en Coupe du monde - lui permet de creuser l’écart avec Kilde dans l’optique du gros Globe: le Norvégien accuse désormais un retard de 213 points, contre 193 avant le départ.

Murisier solide, Meillard surpris

Le clan suisse peut également se satisfaire de la 8e place décrochée par Justin Murisier (+1’’05). Le Valaisan de 31 ans réalise son meilleur résultat de l’hiver dans la spécialité.

Trois jours après s’être imposé à Schladming, sa première victoire de référence en Coupe du monde, Loïc Meillard (26 ans) n’est pas allé au bout du tracé. Le Valaisan d’origine neuchâteloise a effectué une sortie de piste après avoir mal négocié une courbe.

BCH

