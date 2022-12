Ski alpin – Marco Odermatt survole le Super-G de Bormio, Meillard 3e Le Suisse a écœuré ses adversaires sur la piste du Stelvio et a profité de la contre-performance du Norvégien Kilde pour prendre le large au général de la Coupe du monde. Exploit de Loïc Meillard qui termine 3e. Sylvain Bolt

Marco Odermatt a évolué dans une autre dimension lors du Super-G de Bormio. AFP

Quelle démonstration de Marco Odermatt! Le Nidwaldien a livré une prestation phénoménale lors du Super-G de Bormio en écrasant la concurrence. Déséquilibré sur l’arrière sur le haut de la piste, le Suisse a pris tous les risques sur un tracé très tournant, verglacé et avec de nombreuses portes à l’aveugle. Dossard 7, «Odi» a franchi la ligne d’arrivée avec 2’’26 d’avance sur son coéquipier Gino Caviezel.

Aleksander Aamodt Kilde, son principal rival dans la discipline avec lequel il partageait le dossard rouge avant ce troisième Super-G de la saison (sur six au programme), a failli se coucher sur la piste et a été relégué à 2’’15 du phénomène. La 8e place du Norvégien fait les affaires du skieur d’Hergiswil dans sa quête du globe de la spécialité et du général de la Coupe du monde, où il prend le large.

Meillard signe son premier podium en vitesse

Les concurrents se sont enchaînés et sont venus, tour à tour, saluer le maître. Car personne n’a pu tutoyer le chrono de Marco Odermatt, qui a signé sa sixième victoire dans la discipline et la 16e au total. Seul Vincent Kriechmayr, déjà vainqueur de la descente de la veille, a terminé dans la même seconde (à 64 centièmes) que le Suisse sur la piste du Stelvio.

L’autre exploit de la journée a été réalisé par Loïc Meillard. Alors qu’il n’était entré que deux fois dans le top 10 en Super-G (7e et 9e), le skieur d’Hérémence a arraché une superbe 3e place, à 1’’22 de son compatriote. Deux autres skieurs helvétiques ont terminé dans le top 10: les Grisons Stefan Rogentin (7e à 1’’54) et Gino Caviezel (10e à 2’’26). Déjà auteur de son meilleur résultat la veille en descente (7e), le Valaisan Justin Murisier (13e à 2’’63) aurait réalisé une nouvelle performance sans une grosse faute sur le bas du tracé.

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.