Ski alpin – Marco Odermatt va improviser en slalom Comme sa coéquipière Lara Gut-Behrami, le Nidwaldien aura besoin d’un miracle pour remporter le classement général de la Coupe du monde. Ugo Curty Lenzerheide

Le Suisse ne s’est entraîné qu’un seul jour en slalom cette saison. Keystone

Ces finales de la Coupe du monde devaient être le feu d’artifice d’une saison pas comme les autres. La météo capricieuse se fait un malin plaisir à gâcher la fête à Lenzerheide. Après les descentes de mercredi, les super-G de jeudi sont aussi passés à la trappe. «Cela aurait dû être un «show», a regretté la Tessinoise qui a reçu son globe de la discipline sans skier. Avec quatre compétitions en une semaine, le suspense était grand.»

Une première depuis 2018

Marco Odermatt est apparu très attristé par la tournure des événements. «Le grand globe s’est encore éloigné pour moi, a pesté le Nidwaldien qui compte 31 points de retard sur Alexis Pinturault. «La semaine prochaine peut-être, j’arriverai à me réjouir de ma saison mais je garde surtout un sentiment négatif ces jours.» «Odi» veut pourtant encore y croire. «J’attaquerai en géant, avec deux objectifs: le globe de la discipline et le classement général.»

Si «Odi» prend la tête du général samedi, il s’alignera en slalom le lendemain. Un exercice auquel il ne s’est plus essayé depuis les championnats suisses en 2018 (21e): «Cette saison, je me suis entraîné qu’un seul jour dans la discipline, en septembre à Saas-Fee. On ne peut pas dire que j’ai un niveau correct.» Le Suisse essaiera surtout de mettre la pression sur son rival Alexis Pinturault.

Un scénario qui ne se répétera pas pour Lara Gut-Behrami. «Remporter le grand globe était devenu une possibilité concrète grâce à mes bons résultats. Malheureusement, cela ne va pas sûrement pas se concrétiser.»