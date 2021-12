Encore une recrue au LHC? – Marco Pedretti, une éventualité qui soulève des questions L’attaquant des ZSC Lions pourrait rejoindre Lausanne en vue de la saison prochaine. Comment interpréter cette éventuelle arrivée? Jérôme Reynard

Marco Pedretti (30 ans) porte les couleurs des ZSC Lions depuis l’été 2019. KEYSTONE

Avancée jeudi sur les réseaux sociaux par notre confrère du «Tages-Anzeiger» Kristian Kapp, l’idée de voir Marco Pedretti débarquer au LHC l’été prochain est dans l’air depuis plusieurs semaines à la Vaudoise aréna.

Avec l’attaquant de Zurich (30 ans), Lausanne gagnerait - notamment - en impact physique. Ce ne serait pas un luxe, quand on sait que Bozon et Almond sont en fin de contrat. Mais il faut aussi admettre que cette arrivée soulèverait quelques questions à propos du compartiment offensif des Lions. Numériquement déjà.

Si l’engagement de Pedretti est officialisé, le LHC se retrouverait avec douze attaquants confirmés sous la main. Le total exclut Arnold et Mainot ainsi que les jeunes Bougro et Perrenoud (premier contrat professionnel à venir), plus exposés à un prêt à Sierre. Mais il comprend Jäger, dont les détails du bail étaient flous et qui sera Lausannois «jusqu’au printemps 2023», selon John Fust.