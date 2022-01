Marco Reymond a quitté Adelboden avec un goût amer Le skieur vaudois, qui disputait le géant dans la station de l’Oberland, a malheureusement enfourché en première manche d’une course dominée par Marco Odermatt. Christian Maillard Adelboden

Marco Reymond est reparti d’Adelboden avec… le masque. CHRISTIAN MAILLARD

Si, comme tous les Helvètes, il était heureux du magnifique succès de son pote Marco Odermatt, ce héros de tout un pays en fête ce week-end dans l’Oberland, Marco Reymond a quitté Adelboden avec un sentiment partagé: le bonheur d’avoir pu s’élancer sur cette prestigieuse Chuenisbärgli et la tristesse de n’avoir pas pu se jeter dans le vide dans ce mur si impressionnant et devant cette foule qui l’aurait peut-être poussé vers un exploit. Le fils d’Erika Hess et de feu Jacques Reymond est malheureusement sorti en début de parcours, l’âme en peine.

‹‹C’était assez important pour moi de montrer ce que je sais faire et voilà, malheureusement, malgré de bonnes intentions, ça peut arriver. ›› Marco Reymond, éliminé lors de la première manche du géant d’Adelboden

On imagine, Marco, qu’il y a, à chaud, beaucoup de déception?

Bien sûr car je voulais essayer de performer devant le public suisse. C’était assez important pour moi de montrer ce que je sais faire et voilà, malheureusement, malgré de bonnes intentions, ça peut arriver. C’était assez compliqué aujourd’hui, cela bougeait beaucoup. Mais c’est le risque quand on s’élance avec le dossard 43…

La piste avait-elle beaucoup changé par rapport aux premiers concurrents?

Comme je ne suis pas parti dans les premiers, je ne sais pas si la piste était dans un autre état au début. Quand je me suis élancé, je dois reconnaître que le tracé était quand même bon à skier mais après, c’est sûr, qu’il a un petit peu bougé à certains endroits. On ne voyait pas toujours très bien. Mais c’est de ma faute, je prends entièrement la responsabilité de cette élimination.

Vous vous êtes élancé avec l’intention de prendre des risques parce qu’on ne peut pas assurer à Adelboden, c’est ça?

Non, surtout sur des parties de transition où j’ai souvent tendance à perdre un peu de temps. Je me suis dit qu’il fallait attaquer. J’étais bien parti, j’avais de bonnes sensations et j’ai essayé d’attaquer comme je pouvais. Dommage.

Marco Reymond était pourtant bien parti… KEYSTONE

Avez-vous le regret de ne pas être arrivé jusqu’au mur, quand on sait que c’est un moment spécial pour un coureur suisse devant ce public?

Oui c’est vrai qu’il y a un petit goût amer. Mais je préfère ça que de finir 40e et de toute façon ne pas être qualifié pour la 2e manche.

Quelle est pour vous la suite de votre programme?

Je vais avoir un petit peu de pause et retourner à l’entraînement. Les prochaines courses de Coupe d’Europe devraient se disputer début février. Il s’agira d’être performant à ce moment-là.

Un petit mot sur Marco Odermatt? De l’extérieur, on s’aperçoit que c’est un phénomène. Vous qui le côtoyez au quotidien, de l’intérieur, comment est-il?

J’ai l’impression qu’il n’y a pas grand-chose qui peut l’atteindre en ce moment. Il est sur un nuage et il faut espérer que ça dure comme ça toute la saison, surtout jusqu’aux Jeux. C’est vraiment un fantastique coureur.

Ce n’est pas la première fois que vous veniez à Adelboden?

Non, j’étais déjà venu il y a trois ans, mais là j’ai abordé plus sereinement cette course, même si avec tout ce public c’était vraiment très impressionnant. C’est toujours un plaisir de skier ici devant autant de fans.

Qu’en est-il de vos soucis de dos?

Avec ces douleurs, j’effectue peu de manches aux entraînements. J’essaie de skier en qualité mais il me manque du coup encore des kilomètres et je ne suis pas encore totalement à 100%. Je sens que j’ai encore du potentiel et là je vais sur les acquis. Cela peut aller très bien pour la suite.

On se donne rendez-vous l’année prochaine, mais en deuxième manche?

Je vais tout faire pour!

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

