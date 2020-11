Ski alpin – Marco Reymond champion de Suisse Le skieur de Blonay a remporté jeudi le slalom géant des championnats de Suisse à Arosa. C’est son premier podium national. Sport-Center

Marco Reymond en mars 2019 lors des championnats de Suisse. KEYSTONE

Premier podium et premier sacre pour Marco Reymond lors des championnats de Suisse à Arosa. Le Vaudois de 26 ans s’est paré d’or jeudi sur le slalom géant, devançant Semyel Bissig de 43 centièmes.

En tête après la première manche, le fils d’Erika Hess et de Jacques Reymond, décédé en mai dernier, a encore augmenté son avance lors du second tracé, prenant 38 centièmes de plus au Nidwaldien.

Si les meilleurs Suisses – Marco Odermatt, Gino Caviezel, Loïc Meillard et Justin Murisier – n’étaient pas au départ, Marco Reymond a fait mieux que Daniel Sette, Krystof Kryzl et Cédric Noger, le tenant du titre.

Membre du cadre B de Swiss-Ski, le skieur de Blonay pourrait bien avoir marqué des points dans l’optique de décrocher un dossard en Coupe du monde prochainement.