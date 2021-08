CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Maria de la Paz chante Lhasa 24 heures vous offre 15 x 2 billets pour le concert de Maria de la Paz, pour la représentation du dimanche 12 septembre 2021 à 17h, au théâtre du Jorat.

Maria de la Paz chante Lhasa Alain Kisling

L’artiste argentine rend hommage à une étoile filante et fascinante de la chanson.

Lhasa de Sela est née aux États-Unis, d’un père mexicain et d’une mère américaine (d’origine russo-polonaise). Cette chanteuse québécoise cultivait, de par ses origines, la diversité. Elle est décédée à 37 ans, vaincue par le cancer, le 1er janvier 2010. De son vivant, basée à Montréal, elle avait sorti trois albums: La Llorona (1988), The Living Road (1993) puis Lhasa (2009).

«Lhasa de Sela, poétesse de la chanson, est une des références les plus fortes dans mon chemin de femme et de musicienne», confie Maria de la Paz, chanteuse argentine basée à Lausanne qui avait embrasé le Théâtre du Jorat en 2018 avec son concert en hommage au compositeur Astor Piazzolla. Elle avait bel et bien fait chalouper les corps et chavirer les cœurs.

