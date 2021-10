Prix Nobel de la paix – Maria Ressa, la bête noire du président philippin La journaliste est récompensée pour ses enquêtes sur l’impitoyable guerre contre la drogue de Rodrigo Duterte. Virginie Lenk

Maria Ressa, directrice du site d’information en ligne philippin Rappler, colauréate du Prix Nobel de la paix 2021. KEYSTONE

Idéaliste. Sceptique. Pragmatique. C’est ainsi que Maria Ressa se définit sur son compte Twitter. Cette Philippine de 58 ans mène une véritable croisade contre les fake news. Un engagement qui lui a valu d’être nommée Personnalité de l’année 2018 par «Time Magazine», puis de faire partie des 100 personnes les plus influentes de 2019. Des récompenses prestigieuses, couronnées ce vendredi par le Nobel de la paix, pour cette femme menue à la coupe garçonne, journaliste depuis trente-cinq ans.

Sa carrière, c’est d’abord vingt ans de correspondance pour la chaîne américaine CNN, à Manille de 1988 à 1995, puis à Jakarta de 1995 à 2005. En 2012, elle fonde avec un groupe de journalistes le site web Rappler. Un véritable tournant, comme elle aime à le dire. Quatre ans plus tard, Rodrigo Duterte est élu président. Sa promesse de mettre fin aux problèmes de la drogue se solde aujourd’hui par des dizaines de milliers de morts et une enquête de la Cour pénale internationale sur une campagne controversée et des assassinats ordonnés entre 2016 et 2019.