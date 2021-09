C’est vous qui le dites 8 septembre - Mariage pour tous, ZAD, vaccination, initiative 99%

Mariage pour tous

Ma fille est un être humain

J’ai 60 ans. J’ai deux filles de 29 et 27 ans que j’aime profondément et que j’admire. Elles vivent chacune de leur côté une belle histoire d’amour depuis environ deux ans. L’une de mes filles est lesbienne et avec sa compagne elles ont le projet plus ou moins proche de construire une famille.

Mes filles ont un métier, elles paient leurs impôts, ainsi que leur assurance maladie. Je ne fais aucune différence entre elles, il n’y a aucune raison que la Suisse en fasse une. Pour cette raison, donnons-leur les mêmes droits: je voterai oui le 26 septembre!