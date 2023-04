Exposition en galerie – Marie-José Imsand laisse de la place à l’absence Après avoir publié son premier polar fin 2022, l’artiste lausannoise revient en peintre à la Galerie Univers avec des toiles… maîtresses d’elles-mêmes. Florence Millioud

«Mon pays», 2023, une huile parmi les plus récentes de Marie-José Imsand. Galerie Univers, Lausanne

Que dire? Tout est déjà peint dans un alliage presque chimique de quiétude, de mélancolie, de perplexité qui fusionnent pour créer un état d’âme si singulier. Une sorte d’eurythmie, de même qu’une forme de résistance! Les peintures de Marie-José Imsand donnent l’élan, elles inspirent plus qu’elles n’expriment, alors on se sent libre de choisir. Aux cimaises de la Galerie Univers à Lausanne, ses chimères vivent leur vie… entre deux mondes: le nôtre qui leur reconnaît une qualité de créatures humaines et le leur. Est-il songe? Échappatoire?