Viticulture – Marie-Thérèse Chappaz, le vin et l’invisible La vigneronne valaisanne a créé le premier vin suisse à obtenir 100 points au «Robert Parker Wine Advocate». Elle raconte sa vie, mue par une quête spirituelle de sens qui l’a conduite au sommet. Marie Parvex

Pour la première fois, un vin suisse a obtenu la note maximum de 100 au «Parker» et c’est le vin doux de Marie-Thérèse Chappaz Grain par Grain Petite Arvine Domaine des Claives. YVAIN GENEVAY



Marie-Thérèse Chappaz revient tout juste du marché ce jeudi à midi. Elle dispose sur la table les poissons fumés et les terrines du Léman, les pains au levain, les aubergines et les poivrons à l’huile d’olive et nous invite à manger. Avec tous ceux qui sont au domaine ce jour-là.